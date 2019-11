Incendio a Pontecagnano, fiamme al "Camino Real": si indaga

Momenti di paura, oggi pomeriggio, lungo la litoranea, dove un incendio (come mostra la foto inviataci da un lettore) è divampato alla discoteca “Camino Real” di Pontecagnano. Il fumo, visibile a decine di metri di distanza, ha destato lo stupore degli automobilisti di passaggio.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la struttura. Su quanto accaduto indagano le forze dell’ordine. Non si esclude, almeno per il momento, alcuna pista sulle origini del rogo.