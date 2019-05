Incendiato il camion di un imprenditore: choc a Buccino, si indaga

Il camion di un imprenditore ha preso fuoco ieri notte a Buccino. Le fiamme hanno distrutto il mezzo di trasporto nel quale l'uomo custodiva luminarie.

Le indagini

L'episodio si è verificato sulla strada provinciale 378, in località Ponte Piccolo, a breve distanza dalla zona industriale di Buccino. Sotto choc l'imprenditore, svegliato dall'odore acre del fumo. Il camion che utilizzava per lavoro, infatti, ha preso fuoco nelle immediate vicinanze della propria abitazione. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco. Indagano i Carabinieri.