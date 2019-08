Incendio nella notte in un negozio, a Campagna: donna intossicata

Fiamme in viale della Democrazia (ex via Provinciale) a Campagna: intorno alle 3, per cause ancora da accertare, si è sviluppato un incendio all’interno di un centro slot, sotto i portici di uno stabile.

L'intervento

I condomini dello stabile hanno abbandonato a scopo precauzionale le abitazioni: sul posto, i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare non poco per spegnere il rogo, nonchè i carabinieri per i rilievi del caso. Come riporta Zerottonove, una donna è stata soccorsa dopo essere rimasta intossicata dal fumo e condotta in ospedale dai sanitari del 118. Accertamenti in corso, per stabilire le cause dell'accaduto.