Incendio a Canalone: fuoco e fiamme sulla collina, tensione tra i residenti

Incendio a Canalone, ieri sera, per cause da accertare. A causa del forte vento, le fiamme hanno rischiato di raggiungere il colle Bonadies e il Castello Arechi.

L'intervento

Sul posto, i vigili del fuoco per domare il rogo: tensione tra i residenti che hanno segnalato alla redazione una fitta coltre di fumo nella zona. Accertamenti in corso, dunque, per risalire alle cause dell'incendio.





