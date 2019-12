In fiamme la canna fumaria in una casa: fumo sulla Strada Provinciale 274

Fiamme, nel tardo pomeriggio, ad Omignano, dove una canna fumaria si è improvvisamente incendiata in un’abitazione sulla Pedemontana, nei pressi della Strada Provinciale 274. Tensione sulla careggiata, per la presenza di fumo, come riporta Infocilento.

L'intervento

E' stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania per domare il rogo. Fortunatamente, nessun ferito.