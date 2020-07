Vigile del fuoco salva il padre da un incendio e muore d'infarto: dramma a Capaccio

Dramma a Capaccio Paestum: il vigile del fuoco Claudio Nicoletti, 53enne, ha perso la vita dopo aver aiutato il padre a salvarsi dalle fiamme, in località Borgonuovo.

L'intervento

Stamattina, infatti, un rogo, per cause da accertare, era divampato all’interno del garage di un'abitazione: il vigile del fuoco, fuori servizio, è immediatamente intervenuto per trarre in salvo suo padre ed altri abitanti del posto, dove, poco distante, erano presenti alcune bombole del gas. Purtroppo, il 53enne, dopo aver aiutato i malcapitati, è stato colpito da un infarto ed il suo cuore ha smesso di battere.

Il dramma

I sanitari hanno soccorso l'anziano, padre della vittima, lievemente ustionato. Inutili, invece, i tentativi di salvare il 53enne da parte del 118. Dolore.