Incendio nel capannone di un caseificio, a Capaccio: danni per circa 10mila euro

Incendio a Capaccio, in località Ponte Barizzo: un capannone agricolo di un noto caseificio di Battipaglia, nella tarda mattinata, è stato avvolto dalle fiamme, per cause da accertare.

Il fatto

Nel capannone, erano stipate centinaia di balle di fieno e altre attrezzature per l’irrigazione dei campi: sul posto, allertate dai dipendenti, le autobotti dei vigili del fuoco di Eboli che hanno provveduto a domare il rogo. Danni per circa diecimila euro, come riporta Infocilento. Spetta ai carabinieri, dunque, far luce sulle cause dell'incendio: si indaga.