Statale 163 Amalfitana, sarà riaperto il tratto a Capo d'Orso: senso unico alternato

Verrà riaperto domani il tratto, a Capo d'Orso, sulla statale 163 Amalfitana, dopo la chiusura di venerdì scorso a causa di un incendio che ha provocato instabilità al costone roccioso. La circolazione, tuttiavia, sarà a senso unico alternato. Come riporta Il Vescovado, l'impresa "Domina" di Ravello è chiamata a completare i lavori entro quindici giorni.

I new jersey

Inevitabile lo stop nella settimana di Ferragosto, con il traffico sulla sola corsia lato mare che sarà regolamentato da impianto semaforico alle barriere in calcestruzzo poste al chilometro 36+900. Al via, dunque, le operazioni di collocazione dei newjersey a delimitazione della corsia esterna. La riapertura dell'arteria è prevista per la tarda mattinata di domani.

I traghetti

Intanto, per limitare i disagi ai pendolari della Costiera, Travelmar ha istituito una corsa straordinaria di traghetto lunedì 12 agosto, con partenze da Amalfi (ore 7), Minori (ore 7.15), Maiori (ore 7.25), Cetara (ore 7.40), destinazione Salerno.