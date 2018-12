Divampa un incendio nell'ultima carrozza, panico sul treno diretto a Sapri

Momenti di tensione, ieri sera, a bordo del treno regionale partito da Napoli e diretto a Sapri. Nell’ultima carrozza, infatti, si è verificato un principio di incendio. Spaventati i passeggeri che, in pochi minuti, hanno allertato il personale di Trenitalia che, vista la situazione, è stato obbligato a fermare il convoglio su un cavalcavia situato nel territorio comunale di Sarno.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Nocera Inferiore che, in breve tempo, hanno domato le fiamme mettendo in sicurezza i pendolari. Si indaga per risalire all’origine del rogo che potrebbe essere stato causato da un guasto ad un carrello.