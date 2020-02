Cartoni a fuoco davanti al supermercato: paura tra i pedoni a Salerno

Paura, nella tarda mattinata di oggi, in via Prudente, nel quartiere Carmine a Salerno, dove alcuni cartoni collocati all’esterno di un supermercato sono stati improvvisamente avvolti dalle fiamme. Il fumo si è subito esteso preoccupando i passanti e anche alcuni genitori che attendevano i figli in uscita dalla scuola media “Tasso”.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno subito domato il rogo evitando che si propagasse per via delle raffiche di vento. Non si conosce ancora la causa che ha sviluppato le fiamme.