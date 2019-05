Calata San Vito, divampa un incendio in un appartamento: donna ustionata

Tensione, stamattina, in un appartamento di Via Calata San Vito, a Salerno. All’interno di un'abitazione, infatti, per cause da accertare, è improvvisamente divampato un incendio.

I soccorsi

Una donna è rimasta ustionata: sul posto, i vigili del fuoco per domare le fiamme e i soccorsi del 118 che hanno condotto la malcapitata presso l'ospedale Ruggi di Salerno, per le cure del caso. Accertamenti in corso, dunque, per ricostruire la dinamica e le cause dell'accaduto.