Incendio in una casa ad Olevano sul Tusciano: caschi rossi in azione

Fiamme ad Olevano sul Tusciano, in un appartamento situato in via Mensa, traversa 8. Come riporta Zerottonove, sembra non ci siano state persone ferite.

I soccorsi

Sul posto, i carabinieri di Battipaglia e i Vigili del Fuoco per domare le lingue di fuoco. Non si conoscono ancora le cause del rogo. Tanta tensione, ma nessuna gravissima conseguenza.