Bellizzi, casa in costruzione distrutta dalle fiamme: si indaga

Momenti di panico, nella notte tra giovedì e venerdì, in via Serao a Bellizzi, dove - riporta Zerottonove - un incendio è divampato all’interno di un’abitazione ancora in costruzione.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a domare le fiamme. Il fumo era visibile a centinaia di metri di distanza. Fortunatamente non risultano feriti. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Non si esclude alcuna pista.