Piromani in azione: incendi a Casal Velino e Centola, si indaga

L'estate è iniziata e purtroppo ad inaugurarla anche quest'anno, non mancano gli incendi. Notte di fuoco, per iniziare, quella appena trascorsa, in località Badia di Centola, dove le lingue di fuoco hanno avvolto una zona in cui è presente un ulivet, nei pressi di qualche abitazione.

L'altro rogo

Inoltre, oggi, è scoppiato un altro incendio in località Verduzio di Casal Velino, ai bordi della sp274 vicino allo svincolo per il Monte Stella. Disagi, per la circolazione: immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area.