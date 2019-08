Bomba esplode durante incendio a Caserta: interviene elisoccorso 118 di Salerno

Una bomba è esplosa nel pomeriggio, poco dopo le ore 16, in un bosco tra Roccetta e Croce e Giano Vetusto in un'area dove era scoppiato un incendio. La deflagrazione - riportano i colleghi di Casertanews - ha provocato il ferimento di due operai impiegati nelle operazioni di spegnimento, appartenenti alla Squadra Antincendi Boschivi della Comunità Montana “Monte Maggiore” di Formicola, che stavano lavorando sul luogo. Non sono ancora chiari i contorni della vicenda: si potrebbe trattare di una bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale che potrebbe essere stata colpita per errore mentre si stava cercando di domare le fiamme. Questo avrebbe provocato la deflagrazione che ha investito i due operai che si trovavano a lavoro.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino (Cnsas), vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Capua guidati dal maggiore Francesco Mandia, il personale del 118 per soccorrere i feriti, oltre all'elisoccorso per trasportarli in ospedale. L’elicottero del 118, giunto da Salerno, ha provveduto a traportare uno dei due feriti presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. Il secondo operaio, invece, è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. L’incendio boschivo in essere ha avuto origine nel pomeriggio di martedì ed è stato avvistato dai Carabinieri della Stazione Forestale di Calvi Risorta che hanno immediatamente attivato il dispositivo predisposto per le attività di spegnimento.

Gallery