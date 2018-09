Sala Consilina, casolare avvolto dalle fiamme: ingenti i danni

Paura, nel pomeriggio di oggi, in località Santa Maria della Misericordia a Sala Consilina, dove un incendio è divampato all’interno di un casolare situato vicino ad alcune case.

L'intervento

In pochi minuti sono stati avvolti dalle fiamme diversi elettrodomestici e parte dell’arredamento. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a domare il rogo dopo più di due ore. Fortunatamente non risultano feriti.