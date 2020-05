Incendio a Castellabate: si indaga sulle cause del rogo

Fuoco e fiamme in località “Maroccia”,​ a Castellabate, poco distante dall’isola ecologica. A far propagare l'incendio, il forte vento: sul posto, i vigili del fuoco, la Protezione Civile e la Polizia Municipale.

L'intervento

Un intervento di spegnimento tutt'altro che semplice: accertamenti in corso, dunque, per risalire alle cause del rogo.