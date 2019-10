Incendio a Centola, vicino al centro abitato: l'intervento

E' divampato un incendio nella tarda mattinata di oggi, a Centola, coinvolgendo un’area verde non distante dal centro abitato di San Nicola. I residenti, dunque, hanno allertato il Gruppo Lucano di Protezione Civile di Centola e i vigili del fuoco.

L'intervento

Non senza difficoltà, il rogo è stato spento e l'allarme rientrato. Accertamenti in corso, dunque, per far luce sulle cause dell'incendio.