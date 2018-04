Incendio nella centrale elettrica di Padula: corrono i vigili del fuoco

Tensione, nel tardo pomeriggio di ieri, all’interno della centrale Enel di Padula dov’è divampato un incendio per cause ancora in corso di accertamento.

L’intervento

Le fiamme sarebbero divampate per via di un corto circuito verificatosi al misuratore di corrente. Sul posto sono arrivarti, in pochi minuti, i vigili del fuoco di Sala Consilina che hanno domato il rogo con gli estintori. Presenti anche i tecnici dell’Enel che hanno messo in sicurezza l’area. Le indagini sono in corso.