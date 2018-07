Incendio in un centro tessile di Capaccio, il Comune: "Presto controlli Arpac"

Dopo il vasto incendio che ha distrutto il centro tessile Commercial Paestum, costringendo diversi residenti ad evacuare momentaneamente le proprie abitazioni, il Comune annuncia nuovi controlli sull’inquinamento ambientale.

L’annuncio

Il consigliere comune con delega al monitoraggio ambientale Giovanni Piano conferma: “Nelle prossime ore il personale dell’Arpac effettuerà i dovuti accertamenti ambientali per determinare eventuali criticità. Gli esiti saranno, quindi, comunicati all’Asl competente per eventuali e consequenziali provvedimenti. Attendiamo i risultati senza generare allarmismi che in questa fase potrebbero risultare solamente controproducenti. Colgo l’occasione anche per esprimere la massima solidarietà a nome mio e di tutta l’Amministrazione alle famiglie colpite dall’incendio”.