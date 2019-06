Incendio tra Perdifumo e Montecorice, danneggiate anche 2 vetture

L'estate è iniziata e, tristemente, sono iniziati anche gli incendi. Questa mattina, in località Giungatelle, tra Montecorice e Perdifumo, c'è stato un incendio in campagna, non troppo lontano da alcune abitazioni.

L'intervento

Le fiamme hanno avvolto anche due vetture: sul posto, i vigili del fuoco per domare il rogo e i carabinieri per i rilievi del caso. Si indaga.