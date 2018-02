Angri, incendio nella notte presso il circolo dei pensionati

Paura ad Angri: dopo la mezzanotte di ieri, un incendio si è sviluppato all'interno del circolo dei pensionati, nei locali del Comune, in piazzale Lazio.

Gli accertamenti

Non si conoscono le cause del rogo. A domare le fiamme, i vigili del fuoco, mentre sul posto è giunta anche la Polizia Municipale per i rilievi del caso. Accertamenti in corso.