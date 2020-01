Vasto incendio divampa in un'azienda a Nocera Inferiore: si indaga

Tensione, questa sera, in via Fosso Imperatore a Nocera Inferiore, dov’è divampato un vasto incendio all’interno dell’’azienda “Coedilpavi”, specializzata nella realizzazione di pavimentazioni industriali, sia in ambito privato che in quello pubblico.

I soccorsi

Nella zona industriale sono giunti i vigili del fuoco nocerini insieme ai rinforzi del comando provinciale di Salerno. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri. Sono in corso le indagini per risalire all’origine del rogo. Tanta paura tra i residenti per il fumo e le fiamme visibili a centinaia di metri di distanza.