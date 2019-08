Incendio ad Erchie, in fiamme la collina: paura tra i bagnanti

Momenti di paura, nella tarda mattinata di oggi, in Costiera Amalfitana, dove un incendio è divampato sulla collina che fa da cornice alla frazione Erchie di Maiori.

Il rogo

Il fumo era visibile anche da Vietri sul Mare e Salerno. E’ stato necessario anche l’intervento di un elicottero per spegnere le fiamme. Per fortuna il rogo non si è esteso ulteriormente. Ad assistere numerosi bagnanti che, in quei minuti, affollavano la spiaggia.