Agropoli, divampa incendio sulla collina: si indaga

Paura, nel tardo pomeriggio di oggi, sulla collina “San Marco” di Agropoli, dov'è divampato un incendio nei pressi del Parco Mediterraneo.

L'intervento

Sul posto sono giunti, in pochi minuti, i volontari della Protezione Civile che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a domare il rogo prima che si estendesse ulteriormente. Ignote le cause, ma la pista più probabile è quella dolosa.