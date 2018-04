Incendio nel Vallo di Diano, brucia il bosco: in azione i vigili del fuoco

Bosco in fiamme nel Vallo di Diano. I Vigili del Fuoco sono intervenuti ad Atena Lucana, in contrada Poliverno, nei pressi del cimitero. Le fiamme, la cui origine potrebbe essere dolosa, si sono estese rapidamente ed hanno lambito la strada sottostante. L'allarme è stato lanciato dalla Polizia Municipale che ha allertato i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina. Pochi giorni fa, sempre ad Atena Lucana, un incendio era divampato all'interno di un fabbricato in costruzione ed avevano preso fuoco alcune rotoballe di fieno.