Cucina avvolta dalle fiamme ad Orria: 40enne ustionato

Tragedia sfiorata nel comune di Orria, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione situata in via Stella. In pochissimi minuti l’intera cucina è stata avvolta dalle fiamme.

I soccorsi

In casa c’era un quarantenne in compagnia del padre. L’uomo, spaventato, ha provato a domare da solo le fiamme rimanendo ustionato. Ma fortunatamente è riuscito ad allertare i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a spegnere il rogo prima che si propagasse in tutto l’immobile. Sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118, che l’ha trasportato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove i medici gli hanno riscontrato ustioni in varie parti del corpo. Le sue condizioni di salute non sono gravi. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.