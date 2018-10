Deposito in fiamme a San Pietro al Tanagro: si indaga

Tensione, nella serata di ieri, in via Fornace a San Pietro al Tanagro, dove un deposito agricolo è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. In fumo numerose rotoballe di fieno. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a domare l’incendio. Si indaga per risalire alle cause che hanno provocato il rogo. Non si esclude la pista dolosa. Indagano i carabinieri.