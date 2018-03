Incendio in un deposito tra Agropoli e Laureana: ingenti danni

E' scoppiato un incendio all’interno di un deposito di materiale idraulico posto in località San Paolo, tra Agropoli e Laureana Cilento, per cause da accertare. Il rogo è divampato nella tarda mattinata: sul posto, i vigili del fuoco giunti con un’autobotte.

L'intervento

Non senza difficoltà, la struttura è stata messa in sicurezza. Sul posto, anche i carabinieri per i rilievi. Si indaga, dunque, per risalire alle cause delle fiamme.