Incendio in un deposito del centro storico: evacuate alcune famiglie

Tensione, ieri pomeriggio, in un deposito di Porta Rateprandi, a Salerno: le fiamme, infatti, hanno avvolto un locale di circa 30 metri quadri in cui vi erano sedie, tavolini ed altro materiale utilizzato da un vicino bar. All'interno vi erano anche 3 bombole a gas.

L'intervento

Sul posto, i Vigili del Fuoco che, per motivi precauzionali, hanno fatto evacuare le famiglie dello stabile. I caschi rossi, dunque, hanno domato il rogo e messo in sicurezza la zona. Sul posto, anche i carabinieri per i rilievi del caso. Pare che ci sia stato un cortocircuito.