Divano di casa prende fuoco: salvata coppia di anziani a Sassano

Tensione, questa sera, in località Silla di Sassano, dov’è divampato un incendio all’interno di un’abitazione. Un divano, infatti, è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme, molto probabilmente a causa di una scintilla generata dal camino. All’interno vi era una coppia di anziani: il marito di 84 anni, nel tentativo di domare il rogo, è rimasto ustionato al collo.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo anche la moglie di 76 anni. Entrambi, successivamente, sono stati trasportati all’ospedale di Polla, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.