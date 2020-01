Incendio doloso ai danni della Buttol srl di Sarno: fiamme avvolgono 25 mezzi in Puglia

Si è verificato un incendio doloso, nella scorsa notte, in Puglia: le fiamme hanno avvolto e danneggiato il parco mezzi della ditta Buttol srl di Sarno, a cui è stato affidato il servizio di igiene urbana a San Severo, nel foggiano.

L'intervento

Secondo quanto riportato dall'Ansa, i 25 mezzi erano in sosta in un capannone in via Foggia, nella periferia di San Severo. Sul posto, o vigili del fuoco per domare il rogo che è stato generato da tre punti di innesco. Si indaga, dunque, per risalire agli autori del reato.

La nota dell'azienda sarnese