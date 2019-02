Baronissi, incendiato un camion: si segue la pista dolosa

Paura, la scorsa notte, nel piazzale di un’abitazione situata in via Cutinelli, a Baronissi, dove un camion è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme.

Le indagini

Il fuoco e il fumo hanno svegliato, intorno all’una, il proprietario del mezzo che ha subito allertato i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà sono riuscito a domare l’incendio che sarebbe di origine dolosa. I carabinieri, infatti, hanno rinvenuto tracce di un liquido infiammabile. L’uomo non avrebbe ricevuto intimidazioni. Non si esclude alcuna pista.