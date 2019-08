Incendio di ecoballe a Battipaglia, l'elogio ai vigili del fuoco e i nuovi appelli

Plauso, da parte della FP CGIL SALERNO all'intervento tempestivo e decisivo dei Vigili del fuoco del comando provinciale che ancora oggi sono impegnati nel rogo che ieri ha visto coinvolto una ditta di rifiuti nel Comune di Battipaglia. "Un intervento rischioso non solo per l'incendio scatenatosi ma soprattutto per i fumi cancerogeni derivanti dal materiale stoccato nel sito battipagliese. - si legge sulla nota del sindacato -Un corpo quello dei Vigili del fuoco che versa in uno stato di grave disagio, privo di risorse adeguate per riconoscere economicamente l’elevata professionalità, il rischio e la specificità di una professione unica nel suo genere".

L'appello di Antonio Capezzuto, segretario Fp Cgil Salerno

Occorre rinnovare il loro contratto, prevedendo un’assicurazione Inail contro gli infortuni e le malattie professionali, la previdenza complementare, nuove assunzioni e interventi su mezzi e attrezzature. Un corpo che merita rispetto e attenzione e che ancora una volta è risultato fondamentale nella gestione di un'emergenza.

Il commento

Intanto, sul tema dice la sua anche Forza Nuova: "Apprendiamo con profondo dispiacere dell'ennesimo incendio (doloso?!?) avvenuto in un deposito a Battipaglia, auspichiamo che la nube che si è sprigionata non contenga agenti tossici e non inquini ancor di più il territorio. - dicono gli attivisti - Se tra se queste coincidenze non possono essere considerate indizi, potremmo aggiungere i numerosi altri episodi di incendi, sempre dolosi, avvenuti dall'inizio dell'anno in tutta la Campania e riguardanti depositi di rifiuti di difficile smaltimento. Eh già, proprio i rifiuti speciali o le cosiddette ecoballe erano ammassati nel deposito e dovevano essere smaltite secondo un provvedimento giudiziario. Una riflessione ci preme farla, perché quel deposito non è nuovo a fatti di cronaca dello stesso genere. Infatti negli anni scorsi e sempre nel periodo estivo guarda caso si sono sviluppati incendi e sempre casualmente hanno colpito rifiuti di difficile smaltimento. Alla luce di ciò come movimento politico chiediamo alle autorità competenti e alla magistratura di valutare se ci sia dietro a questi eventi, perlopiù dolosi, un disegno criminoso messo in piedi da personaggi o organizzazioni senza scrupoli che intendono lucrare (risparmiare) sulla salute di tutti i cittadini della Campania smaltendo in questo modo illecito i rifiuti", hanno concluso.

Parla di disastro ambientale, infine, l’onorevole Gigi Casciello, deputato di Forza Italia