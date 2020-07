Incendio in una ex fabbrica dismessa a Salerno: corrono i pompieri

Momenti di paura, alle 19,45, in Via Fuorni di sotto a Salerno, dov’è divampato un incendio di vaste dimensioni in una fabbrica dismessa (ex Doria).

I soccorsi

Un agente dell'Ivri ha subito allertato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Non si conosce ancora l’origine del rogo. Tutti gli avventori del vicino supermercato sono stati allontanati a causa della nube nera che si è sviluppato