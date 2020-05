Nocera Superiore, divampa incendio vicino all'ex fabbrica di spirito

Paura, oggi pomeriggio, in via Materdomini a Nocera Superiore, dov’è divampato un incendio nei pressi dell’ex fabbrica di spirito. In fiamme la vegetazione selvatica che circonda la struttura. Una grossa nuvola di fumo grigio era visibile a chilometri di distanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, allertati dai residenti costretti a chiudere finestre e balconi delle loro abitazioni, che hanno domato il rogo prima che si estendesse ulteriormente.