Fuoco e fiamme in un fienile ad Agropoli: l'intervento dei vigili del fuoco

Fuoco e fiamme, ieri notte, in un fienile, ad Agropoli, in località Moio. L'incendio ha interessato un deposito di balle di fieno e la stalla, mentre il bestiame è stato messo in salvo.

L'intervento

Sul posto, tre squadre dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Agropoli. I caschi rossi hanno impiegato diverse ore per domare il rogo. Accertamenti in corso, dunque, per conoscere le cause del disastro.

Gallery