Padula, fienile distrutto dalle fiamme: si indaga

Momenti di panico, ieri sera, in località Carrarola a Padula Scalo, dove un fienile, situato in aperta campagna, è stato distrutto da un incendio. In fumo circa 50 rotoballe di fieno.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i gli uomini della Protezione Civile che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a spegnere le fiamme. Si indaga per risalire all’origine del rogo. Non si esclude alcuna pista.