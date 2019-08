Incendio in un fienile, a Padula Scalo: tutto distrutto, si indaga

Incendio a Padula Scalo, ieri pomeriggio: per cause da accertare, è andato a fuoco un fienile situato in un terreno in via Cammarelle. La struttura è stata completamente distrutta, come le balle di fieno.

L'intervento

Sul posto, i vigili del fuoco e la protezione civile: messi in salvo, gli animali che si trovavano nella stalla poco distante. Si indaga.