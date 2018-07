Incendio in due fienili a Padula a Sassano: corrono i vigili del fuoco

Panico, dopo la mezzanotte, nei comuni di Padula e Sassano, dove sono due fienili sono stati avvolti dalle fiamme a distanza di pochissimi minuti.

Gli interventi

A Padula Scalo sono andate in fumo centinaia di rotoballe di fieno situate all’interno di un grande fienile collocato a poca distanza dalla strada provinciale; a Sassano, invece, un altro fienile è stato distrutto da un incendio in via Orta. Anche qui oltre 100 rotoballe sono diventate cenere. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, hanno domato i roghi. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.