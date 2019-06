Panico sull'A2, furgone avvolto dalle fiamme: famiglia salvata in extremis

Tragedia sfiorata, nel tardo pomeriggio di oggi, lungo l’A2 del Mediterraneo, dove un furgone (Fiat Scudo) è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre percorreva il tratto che collega gli svincoli di Pontecagnano e Battipaglia, in direzione sud.

I soccorsi

A bordo vi era una famiglia. Tempestivo l’intervento di una volante della Polizia Stradale che si è resa conto di ciò che stava per accadere grazie alle telecamere presenti lungo l’autostrada. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco per spegnere il rogo. Fortunatamente le persone presenti a bordo, che erano dirette in Calabria, sono rimaste illese. Per loro solo tanto spavento.