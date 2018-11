Incendio nella galleria "Santa Lucia": la Procura di Nocera Inferiore nomina un perito

La Procura di Nocera Inferiore ha nominato un perito per ricostruire la dinamica che ha portato all’esplosione all’interno della galleria ferroviaria “Santa Lucia” verificatasi lo scorso venerdì notte. La verità su quanto accaduto si conoscerà entro novanta giorni. Quel giorno, gli operai dovevano sostituire dei binari con altri. Un lavoro normale, da effettuare con una macchina specifica, finita danneggiata anch'essa dalle fiamme. La prima ipotesi fu che a scatenare il rogo fosse stata l’esplosione di una bombola.

L’inchiesta

Nel registro degli indagati, intanto, sono stati iscritte due persone. Sono il direttore di cantiere della Salcef e l’amministratore unico. Si tratta dell’impresa che per conto di Rfi, rete ferroviaria italiana, stava provvedendo alla manutenzione dei binari nel tunnel. A seguito dell’incidente, erano rimasti feriti cinque operai abruzzesi: uno, in particolare, F.N., aveva riportato ustioni sul 30% del corpo, finendo presso la terapia intensiva, ma fuori pericolo di vita, dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Gli altri quattro invece furono soccorsi sul posto, per intossicazione da fumo. Almeno trenta erano le persone presenti al momento dell’incidente. L’inchiesta condotta dal sostituto procuratore di Nocera Inferiore, Angelo Rubano contesta ai due indagati il reato di lesioni in concorso.