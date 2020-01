Incendio a Monte San Giacomo, garage distrutto dalle fiamme: si indaga

Paura, nel tardo pomeriggio di ieri, a Monte San Giacomo, dove un vasto incendio è divampato all’interno di un garage situato a poco distanza dalla villa comunale.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a domare le fiamme. Distrutte diverse suppellettili. Fortunatamente non risultano feriti. Sono in corso le indagini per risalire all’origine del rogo.