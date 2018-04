Garage in fiamme a San Cipriano Picentino: danni ingenti

Paura, la scorsa notte, nel comune di San Cipriano Picentino, dove un vasto incendio è divampato all’interno di un garage per cause in corso di accertamento. Distrutti mezzi agricoli e altro materiale.

I soccorsi

Sul posto è giunta la squadra dei vigili del fuoco di Giffoni Valle Piana insieme all’autobotte della centrale, che, soltanto dopo alcune ore, sono riuscite a domare le fiamme. Fortunatamente non risultano feriti.