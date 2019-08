Incendio rifiuti, summit dei sindaci a Battipaglia: il Codacons chiede l'esercito

Si è svolta questa mattina, presso il Comune di Battipaglia, la riunione dei sindaci della Piana del Sele e dei Picentini, della Regione e della Provincia.

Il summit

I sindaci riuniti hanno espresso la propria solidarietà per il rogo di Battipaglia e il proprio sostegno alla sindaca Cecilia Francese. Il tavolo ha indicato la bozza di un documento strategico per la piena attuazione del ciclo dei rifiuti e il contrasto ai roghi e allo sversamento illecito dei rifiuti. I principali punti del documento che sarà condiviso dalle amministrazioni e che al momento è in bozza parte dal presupposto imprescindibile di un patto tra le diverse istituzioni a difesa del territorio. I punti aggiuntivi sono relativi alla modifiche delle norme per limitare la concentrazione di aziende di rifiuti dando attuazione alla proposta del fattore di pressione, il corretto funzionamento dell’Ente d’Ambito e delle norme previste, l’istituzione di subambiti omogenei, oltre al controllo del territorio e dei siti.

La proposta

Intanto, dopo gli incendi scoppiati a Battipaglia e Sala Consilina, che pare siano dolosi, il vice segretario nazionale del Codacons annuncia: “chiediamo al Prefetto di far intervenire con urgenza l'esercito a protezione di tutti i siti di stoccaggio situati in provincia di Salerno per prevenire altri incendi del genere. Infatti non pensiamo si tratti di pura coincidenza ed è opportuno vigilare con la massima all’erta”.