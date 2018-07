Vasto incendio a Capaccio, a fuoco un ingrosso: evacuate le abitazioni

Fuoco e fiamme a Capaccio Scalo, in via Italia 61. Per cause da accertare, infatti, si è incendiato un negozio di ingrosso tessile. Sul posto, i vigili del fuoco per domare il rogo.

L'intervento

Inoltre, come comunica il Comune, si è anche proceduto all'evacuazione delle abitazioni circostanti la struttura commerciale colpita dalla fiamme. Sul posto oltre ai caschi rossi, anche i Carabinieri, Guardia Costiera, Polizia Locale e Protezione Civile Comunale. Quest’ultima, con il responsabile Antonio Merola, sta coordinando le operazioni di evacuazione. Complesse, le operazioni di spegnimento dell'incendio che in pochi minuti ha divorato completamente la struttura.

SOS

Per qualsiasi richiesta di aiuto resta a disposizione, oltre ai classici numeri di soccorso, anche il recapito del responsabile della Protezione Civile Locale, Antonio Merola: 3332775503.

