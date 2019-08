Sala Consilina, divampa un incendio nell'isola ecologica: ipotesi dolo

Tensione, oggi pomeriggio, a Sala Consilina, dove un vasto incendio è divampato all’interno della locale isola ecologica.

I danni

In fiamme cumuli di rifiuti depositati nella struttura situata in località San Giovanni. Il rogo ha avuto origini in un terreno agricolo adiacente provocando una coltre di fumo nera che ha reso l’aria irrespirabile. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, hanno domato l’incendio. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Non si esclude la pista dolosa.