Roghi in Costiera: lanci di acqua e Statale Amalfitana chiusa ad intervalli

Dopo l'incendio notturno, che fa seguito a quello dell'11 agosto, la Costiera Amalfitana è di nuovo presa d'assalto da vigili del fuoco e Protezione Civile.

L'aggiornamento

Sono in azione gli elicotteri per i lanci di acqua. E' necessario procedere con un'azione congiunta, insieme ai vigili del fuoco che operano sulla SS 163, per sveltire le operazioni di spegnimento. La conseguenza è che la Strada Statale Amalfitana è stata chiusa a blocchi, ad intervalli, per favorire gli spruzzi d'acqua. Inevitabili i disagi per gli automobilisti.