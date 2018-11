Fuoco e fiamme distruggono un noto lido di Capaccio: si indaga

Fuoco e fiamme, ieri sera, intorno alle 22, in un noto stabilimento balneare in località Torre di Mare, a Capaccio Paestum. Pare che il rogo si sia propagato dal bar ai locali adiacenti: sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli che, non senza difficoltà, hanno domato le fiamme del lido.

Gli accertamenti

Sul posto, anche i carabinieri, per risalire alle cause dell'incendio: non è esclusa alcuna pista. Ingenti i danni.