Incendio in Piazza Portanova, materasso avvolto dalle fiamme: ragazzo ustionato

Panico, questa mattina, nella centralissima Piazza Portanova, a Salerno, dove un materasso ha preso fuoco all’interno di un appartamento. Un ragazzo, che si trovava all’interno dell’abitazione, è rimasto ustionato ad una mano e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” per le cure mediche del caso.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, in pochi minuti, sono riusciti a domare il rogo. Si sta cercando di capire come il materasso abbia preso fuoco. Fatto sta che il giovane, resosi conto di ciò che stava per accadere, è stato tempestivo nel spostarlo sul balcone evitando che le fiamme si propagassero in tutta l’abitazione. L'episodio si è verificato davanti agli occhi spaventati e increduli di molti passanti che si trovavano nei pressi del nuovo albero di Natale.